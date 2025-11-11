Достижения.рф

Два человека погибли во время пожара в доме в Барнауле

Фото: iStock/grafoto

В поселке Бельмесево города Барнаул в результате пожара погибли два человека. Об этом сообщило главное управление (ГУ) МЧС России по Алтайскому краю.



Возгорание произошло в частном доме. На месте трагедии найдены тела двух человек — мужчины и женщины.

Во время ликвидации пожара работали 22 спасателя и три автоцистерны. Из-за густого дыма и высокой температуры пришлось задействовать два звена газодымозащитников.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём.

Екатерина Коршунова

