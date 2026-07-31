На стройках в Химках нашли около 40 мигрантов-нелегалов

31 июля 2026, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на стройплощадках в микрорайоне Сходня и деревне Юрлово округа Химки. В результате удалось выявить 39 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





На приезжих из стран ближнего зарубежья составили более 70 административных протоколов.





«13 иностранцев привлекли к ответственности за нарушение режима пребывания на территории России и нелегальную трудовую деятельность. Ещё 26 человек получили штрафы за уклонение от исполнения административного наказания. Кроме того, их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, откуда принудительно депортируют. Остальные должны будут уехать самостоятельно», — говорится в сообщении.