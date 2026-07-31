«Ладу» разорвало пополам в российском городе: жертвами стали подростки
Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Башкирии. Об этом сообщается на странице Госавтоинспекции Ишимбая в социальной сети «ВКонтакте».
Смертельная авария произошла 31 июля в Салавате. 24-летний парень на Lada Vesta потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате 16-летняя девочка и 18-летний юноша, находившиеся в салоне автомобиля, скончались на месте. Водителя и еще троих пассажиров, среди которых есть 14-летняя школьница, с травмами госпитализировали.
Молодой человек отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В настоящее время точные причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что 14-летний подросток сел за руль и погиб в ДТП в Подмосковье.
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