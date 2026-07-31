«Ладу» разорвало пополам в российском городе: жертвами стали подростки

31 июля 2026, 08:55

Два человека погибли в ДТП со врезавшейся в дерево «Ладой» в Башкирии

Кадр из видео: пресс-служба Госавтоинспекции Ишимбая

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Башкирии. Об этом сообщается на странице Госавтоинспекции Ишимбая в социальной сети «ВКонтакте».