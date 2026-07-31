Британка пережила остановку сердца после заплыва и рассказала о пугающих галлюцинациях
Жительница Великобритании Синди Эгглтон перенесла десятиминутную остановку сердца после массового заплыва на озере Уиндермир. Во время лечения ей мерещился ледяной человек, пытавшийся причинить ей вред. Об этом сообщает The Sun.
В июне 2024 года 54-летняя женщина вышла на старт заплыва, хотя еще до начала дистанции почувствовала сильную тревогу. Озеро напомнило ей о трагедии тридцатилетней давности: именно там она развеяла прах своего мертворожденного ребенка.
Спустя несколько минут участники заметили Эгглтон в воде лицом вниз. Спасатели подняли ее на лодку без дыхания. Медикам удалось запустить сердце через десять минут, после чего британку доставили в реанимацию. Очнувшись в клинике, женщина поняла, что не может двигаться и говорить. Позже ее начали преследовать яркие галлюцинации. Среди них — образ ледяного человека, от которого она пыталась защититься.
Врачи осторожно оценивали перспективы восстановления. Муж Эгглтон поддерживал ее музыкой Элвиса Пресли, Нила Даймонда и Дэвида Боуи. Он просил супругу представлять золотых и серебряных рабочих, ремонтирующих мозг. Через десять дней женщина смогла пошевелить языком. Затем к ней постепенно вернулся контроль над телом. Спустя семь месяцев ее выписали из больницы.
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