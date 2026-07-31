Британка пережила остановку сердца после заплыва и рассказала о пугающих галлюцинациях

31 июля 2026, 08:42

Жительница Великобритании не дышала 10 минут и увидела ледяного человека

Фото: iStock/hxdbzxy

Жительница Великобритании Синди Эгглтон перенесла десятиминутную остановку сердца после массового заплыва на озере Уиндермир. Во время лечения ей мерещился ледяной человек, пытавшийся причинить ей вред. Об этом сообщает The Sun.