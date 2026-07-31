Срезал крышу и сделал опасный «кабриолет»: водителя без прав оштрафовали на 22,5 тысячи

31 июля 2026, 08:22

В Белове водителя ВАЗ-2110 без крыши оштрафовали на 22,5 тысячи рублей

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Сотрудники полиции в Белове нашли 19-летнего владельца ВАЗ-2110, на котором пассажиры ехали в автомобиле со срезанной крышей. У молодого человека не оказалось водительского удостоверения. Об этом сообщает полиция Кузбасса.