Срезал крышу и сделал опасный «кабриолет»: водителя без прав оштрафовали на 22,5 тысячи
Сотрудники полиции в Белове нашли 19-летнего владельца ВАЗ-2110, на котором пассажиры ехали в автомобиле со срезанной крышей. У молодого человека не оказалось водительского удостоверения. Об этом сообщает полиция Кузбасса.
Поводом для проверки стал ролик из социальных сетей. На кадрах машина перевозит сразу нескольких людей, несмотря на отсутствие части кузова.
По информации VSE42.ru, на автомобилиста оформили пять протоколов: за управление без прав, эксплуатацию неисправной машины, нарушения при перевозке пассажиров, отсутствие страховки ОСАГО и регистрационных знаков. Сумма назначенных штрафов составила 22 500 рублей. Правоохранители установили шестерых пассажиров. Трое уже получили штрафы по 500 рублей, по остальным участникам поездки продолжают проверку.
Срезанная крыша резко снижает жёсткость кузова: автомобиль хуже держит нагрузку, может деформироваться даже при небольшом ДТП, а при опрокидывании защита водителя и пассажиров практически отсутствует. Кроме того, при такой переделке меняется конструкция машины, нарушается работа ремней безопасности и других элементов пассивной защиты. Самостоятельно превращать обычный автомобиль в кабриолет нельзя — подобные изменения должны быть официально согласованы и зарегистрированы.
Езда на машине без крыши также опасна для окружающих: пассажиры рискуют выпасть при резком манёвре или торможении, а незакреплённые детали кузова могут отлететь на дорогу. Эксплуатация автомобиля с незаконно изменённой конструкцией запрещена, за это предусмотрены штрафы и возможное прекращение регистрации транспортного средства до устранения нарушений.
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