Жительница Новосибирской области нанесла ножевое ранение сожителю в присутствии ребёнка
В Новосибирской области будут судить женщину, которая ударила ножом своего сожителя на глазах у несовершеннолетнего.
Как сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре, фигурантке инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия (часть 2 статьи 111 УК РФ).
Согласно материалам дела, инцидент произошёл ночью после совместного употребления спиртного. Между сожителями вспыхнула ссора, в ходе которой 37-летняя женщина схватила нож и ударила им партнёра в область живота. Полученная травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Очевидцем произошедшего стал несовершеннолетний ребёнок потерпевшего.
В ходе следствия мужчина пытался помочь обвиняемой избежать ответственности и утверждал, что ранил себя самостоятельно. Однако проведённая экспертиза опровергла эту версию. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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