Незадекларированную сумку Hermes обнаружили таможенники у пассажирки в аэропорту Жуковский
В аэропорту Жуковский домодедовские таможенники обнаружили незадекларированную сумку Hermes стоимостью 3 млн рублей у 24-летней россиянки, которая прибыла из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе домодедовской таможни.
В «зеленом» коридоре проверяющий остановил женщину для выборочной проверки. В её ручной клади нашли дорогостоящую сумку Hermes Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. У неё также имелась квитанция о покупке, на которой сумма была зачеркнута так, чтобы затруднить её прочтение.
Женщина объяснила, что сумку ей подарил друг, и она не знала о необходимости декларирования. Экспертиза подтвердила, что изделие является оригинальным и изготовлено из натуральной телячьей кожи.
Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (недекларирование товаров). Сумку изъяли, а женщине назначили штраф в размере 861 тысячи рублей.
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