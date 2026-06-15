Незадекларированную сумку Hermes обнаружили таможенники у пассажирки в аэропорту Жуковский

15 июня 2026, 10:20

Таможенники изъяли у пассажирки сумку Hermes за 3 млн в аэропорту Жуковский

Фото: (пресс-служба домодедовской таможни/Елена Мартынова)

В аэропорту Жуковский домодедовские таможенники обнаружили незадекларированную сумку Hermes стоимостью 3 млн рублей у 24-летней россиянки, которая прибыла из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе домодедовской таможни.