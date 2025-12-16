На стройках в Сергиевом Посаде нашли больше 20 мигрантов-нелегалов

16 декабря 2025, 08:59

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейды по проверке соблюдения норм миграционного законодательства провели на строительных площадках в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В результате рейдов, в которых принимали участие полицейские и народные дружинники, удалось выявить 21 нарушителя.





«В отношении 21 мигранта из Средней Азии составили административные протоколы. Из них 17 протоколов — за нарушение режима пребывания в Российской Федерации и четыре — за незаконную трудовую деятельность на территории нашей страны», — говорится в сообщении.