В Сахалинской области мужчина забрал у матери девятилетнего сына и сбежал
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области объявило общерегиональный розыск 59-летнего Валерия Аксеновича и его девятилетнего сына. Об этом пишет mk.ru.
Соответствующие мероприятия ведутся в рамках нескольких исполнительных производств. По информации ведомства, мужчина не выполняет судебные решения о взыскании алиментов и скрывает местонахождение несовершеннолетнего ребёнка, которого по закону обязан был передать на воспитание матери.
УФССП обращается к жителям области с просьбой о содействии.
