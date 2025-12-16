Крокодил растерзал собиравшего морские огурцы жителя Филиппин
На Филиппинах в провинции Палаван произошёл трагический инцидент. 26‑летний мужчина погиб в результате нападения крокодила. Информацию об этом опубликовал портал KAMI.
Трагедия случилась в реке неподалёку от населённого пункта Агутайан. Погибший вместе с тремя товарищами занимался сбором морских огурцов. В какой‑то момент крокодил неожиданно напал на мужчину. Хищник схватил жертву за голову и утащил филиппинца под воду.
Друзья мужчины попытались привлечь внимание местных жителей и отпугнуть рептилию, но, к сожалению, спасти человека не удалось. Позднее сотрудники экстренных служб нашли и извлекли останки бедолаги.
Семья погибшего похоронила его в соответствии с филиппинскими традициями.
