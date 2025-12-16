16 декабря 2025, 05:50

KAMI: крокодил растерзал собиравшего морские огурцы жителя Филиппин

Фото: iStock/Cindy Larson

На Филиппинах в провинции Палаван произошёл трагический инцидент. 26‑летний мужчина погиб в результате нападения крокодила. Информацию об этом опубликовал портал KAMI.