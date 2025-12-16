В Красноярске задержали мужчину, укрывшегося в доме с оружием

16 декабря 2025, 08:16

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Красноярске сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выгнал супругу на улицу во время ссоры. Инцидент произошел ночью в частном доме на улице Любы Шевцовой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.