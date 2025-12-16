В Красноярске задержали мужчину, укрывшегося в доме с оружием
В Красноярске сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выгнал супругу на улицу во время ссоры. Инцидент произошел ночью в частном доме на улице Любы Шевцовой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Гражданин, родившийся в 1986 году, произвел выстрел в сторону улицы из неустановленного оружия. В момент происшествия в доме находился 7-летний ребенок. На место прибыли полицейские и спецназ Росгвардии. В результате оперативных действий злоумышленник оказался задержан, а у него изъяли гладкоствольное ружье.
