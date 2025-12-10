На стройке в Красногорске нашли 20 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели на строительном объекте в посёлке Ильинское-Усово городского округа Красногорск и обнаружили нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В мероприятии участвовали сотрудники отдела по вопросам миграции, местные участковые и народные дружинники.
«В ходе рейда полицейские проверили по базам 48 иностранцев и в отношении 20 из них составили протоколы по административной статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране», — говорится в сообщении.Каждого из нарушителей оштрафовали на 5 тысяч рублей, а пятерых выдворят за пределы России.