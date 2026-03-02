Достижения.рф

В Барнауле двенадцать человек пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком

Фото: Istock/conejota

В Барнауле днём 2 марта произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. Подробности сообщает РЕН ТВ.



На Змеиногорском тракте столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль. По предварительным сведениям, в момент столкновения в салоне маршрутки находились 15 пассажиров и водитель.

В результате аварии пострадали 12 человек. Среди получивших травмы числятся двое несовершеннолетних. Остальные пассажиры, находившиеся в салоне, не пострадали. Прибывшие на место медики оказали первую помощь и доставили пострадавших в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства столкновения. Движение на участке Змеиногорского тракта затруднено.

Ранее в Брянской области столкнулись легковой автомобиль и поезд.

Ольга Щелокова

