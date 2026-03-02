В ростовском общежитии студентку залили перцовкой за просьбу не шуметь

02 марта 2026, 11:21

Фото: iStock/Vector DSGNR

В Ростове-на-Дону студентку третьего курса Южного федерального университета облили перцовым баллончиком в общежитии после просьбы соблюдать тишину. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.