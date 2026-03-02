В ростовском общежитии студентку залили перцовкой за просьбу не шуметь
В Ростове-на-Дону студентку третьего курса Южного федерального университета облили перцовым баллончиком в общежитии после просьбы соблюдать тишину. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.
По словам 25-летней девушки, в соседней комнате проживают трое молодых людей, которые регулярно устраивали шумные вечеринки. В один из вечеров она решила сделать им замечание из-за громкой музыки.
Как утверждает студентка, соседи отреагировали агрессивно. Во время конфликта один из юношей, уронив телефон, набросился на нее с кулаками. Затем девушку залили из перцового баллончика, оттащили в ее комнату и заперли.
На место прибыли сотрудники полиции. У пострадавшей взяли объяснения и предложили прийти в отдел, когда ее состояние улучшится. Позднее она написала заявление на нападавших.
Студентка также заявила, что комендант общежития поддерживает соседей и не принимает ее жалобы всерьез.
