На стройплощадке корпуса гимназии №2 в Чехове установили башенный кран

18 марта 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус гимназии №2, рассчитанный на 550 мест, строят на улице Чехова в подмосковном городе Чехов. Сейчас на площадке смонтировали первый башенный кран. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Строительство ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт регионального бюджета.





«Для проведения монолитных работ на объекте установили быстровозводимый башенный кран. В настоящее время ведётся монтаж опалубки плиты перекрытия технического этажа и армирование вертикальных колонн. На площадке задействованы 45 человек, используются четыре единицы техники», — рассказал министр строительного комплекса области Александр Туровский.