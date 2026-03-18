На стройплощадке корпуса гимназии №2 в Чехове установили башенный кран
Корпус гимназии №2, рассчитанный на 550 мест, строят на улице Чехова в подмосковном городе Чехов. Сейчас на площадке смонтировали первый башенный кран. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Строительство ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт регионального бюджета.
«Для проведения монолитных работ на объекте установили быстровозводимый башенный кран. В настоящее время ведётся монтаж опалубки плиты перекрытия технического этажа и армирование вертикальных колонн. На площадке задействованы 45 человек, используются четыре единицы техники», — рассказал министр строительного комплекса области Александр Туровский.Корпус будет трёхэтажным, его общая площадь составит 7 800 тысяч квадратных метров. Строительство должны закончить к 1 сентября 2028 года.