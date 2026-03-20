На строительном рынке Солнечногорска ликвидируют пожар площадью 4700 «квадратов»

20 марта 2026, 17:04

Видео: пресс-служба МЧС РФ

В посёлке Андреевка городского округа Солнечногорск тушат крупный пожар на строительном рынке. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Московской области.





Сообщение о возгорании поступило в ведомство в пятницу днём. Прибывшие пожарные установили, что горят торговые ряды на площади 1800 квадратных метров.

«Силы пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на тушении огня и защите расположенных рядом зданий. Площадь пожара увеличилась до 4700 «квадратов». Тушение осложняют плотная застройка и высокая пожарная нагрузка», – рассказали в пресс-службе.