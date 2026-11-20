На строительстве детсада на 300 мест в Красногорске началась чистовая отделка
Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Квартал Строгино» на территории Красногорска. О ходе работ рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.
Соцобъект возводит за свой счёт девелопер проекта — группа «Самолёт».
«В настоящее время в здании уже завершили черновую отделку и занимаются чистовой. Кроме того, ведётся благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Общая площадь постройки составляет около 4 200 квадратных метров. Там предусмотрены 12 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, физкультурный и актовый залы, кружковая, кабинеты логопеда и психолога, медпункт и пищеблок полного цикла. Ввести детсад в эксплуатацию планируют во втором квартале 2027 года.