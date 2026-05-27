Достижения.рф

На строительстве детсада на 560 мест в Люберцах начались отделочные работы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Детский сад, рассчитанный на 560 воспитанников, который станет самым большим в Московской области, строят в жилом комплексе «1-й Лермонтовский» на территории округа Люберцы. Ход работ проверил глава муниципалитета Владимир Волков, сообщает пресс-служба окружной администрации.



Строительство ведётся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

«Сейчас в здании начались отделочные работы. Завершается прокладка инженерных коммуникаций, монтаж витражей и фасада», — сказал Владимир Волков.
Общая площадь трёхэтажного детсада составляет более восьми тысяч квадратных метров. Там оборудуют помещения для 23 групп со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, а также физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда и пищеблок.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в текущем году.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0