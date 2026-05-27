В Подмосковье провели техосмотр газового оборудования в 840 тысячах квартир
Проверку газового оборудования в рамках планового ежегодного техобслуживания провели специалисты Мособлгаза в 840 тысячах квартир и 163 тысячах частных домов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Проверки проводятся по установленному графику. Он опубликован на сайте Мособлгаза.
«Мастера проверяют герметичность систем, регулируют и чистят оборудование, а также устраняют неполадки. Техобслуживание предотвращает утечки, отравление угарным газом и взрывы», — говорится в сообщении.В компании напомнили, что жильцы обязаны пускать мастеров для проведения проверок, в противном случае дому грозит отключение газа, а владельцу недвижимости — административная ответственность. С начала года доступ специалистам не предоставили свыше 250 собственников жилья.