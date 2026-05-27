В Подмосковье провели техосмотр газового оборудования в 840 тысячах квартир

27 мая 2026, 18:12

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Проверку газового оборудования в рамках планового ежегодного техобслуживания провели специалисты Мособлгаза в 840 тысячах квартир и 163 тысячах частных домов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.





Проверки проводятся по установленному графику. Он опубликован на сайте Мособлгаза.





«Мастера проверяют герметичность систем, регулируют и чистят оборудование, а также устраняют неполадки. Техобслуживание предотвращает утечки, отравление угарным газом и взрывы», — говорится в сообщении.