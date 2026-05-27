Жители деревни Бритово обсудили с руководством округа территориальные вопросы

27 мая 2026, 18:25

Фото: Раменский медиацентр

В деревне Бритово прошла рабочая встреча жителей с представителями руководства Раменского муниципального округа. Её организовали в ответ на коллективную жалобу инициативной группы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Представители группы на запланированный разговор не пришли. Однако в обсуждении участвовали трое местных жителей. Их земельные участки граничат с территорией, находящейся в собственности ООО «Меридиан». Предложения жителей оказались крайне важными для дальнейшего развития ситуации.

«Отвечать на волнующие их вопросы прибыла представительная комиссия. В её состав вошли руководители ключевых профильных ведомств, а также замглавы администрации Александр Никитин. Жители выступили с инициативой организовать буферную зону между жилыми постройками и территорией ООО «Меридиан», высадить зелёные насаждения вдоль ручья. Это улучшит экологическую обстановку и поможет провести зонирование территории», – рассказали в пресс-службе.