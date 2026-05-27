В Подмосковье создадут единую хоккейную систему «Красная Машина»
В Подмосковье формируют единую систему подготовки хоккеистов под брендом «Академия "Красная Машина"». Проект охватит все этапы развития игроков — от детских школ до Молодёжной хоккейной лиги, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Академию создают на базе отделений областной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею. Уже со следующего сезона команды начнут выступать под единым брендом. Мытищинский «Атлант» переименуют в «Красную Машину Атлант», а команда из Красногорска сохранит название «Красная Машина Юниор».
Обе команды перейдут на единую систему подготовки, основанную на национальной программе развития хоккея «Красная Машина». Тренеры будут использовать современные методики, увеличат объём тренировок и игровых практик, а также усилят научный подход к физической подготовке спортсменов.
Академия объединит более тысячи воспитанников. Занятия организуют бесплатно, а спортсменов обеспечат необходимой экипировкой и условиями для тренировок.
В Мытищах планируют развивать базу для подготовки хоккеистов младших возрастов. В Красногорске на арене «Красная Машина Красногорск» создадут кластер для средних и старших групп. В его структуру войдут интернат, общеобразовательная школа и дополнительные спортивные направления.
Кроме того, в рамках проекта появится команда Российской хоккейной лиги «Красная Машина Академия». Она поможет выпускникам хоккейных школ перейти на профессиональный уровень и адаптироваться к молодёжному хоккею.
Главными командами системы станут клубы Молодёжной хоккейной лиги. «Красная Машина Юниор» сосредоточится на адаптации молодых игроков к уровню МХЛ, а «Красная Машина Атлант» займётся подготовкой хоккеистов для юниорских и молодёжных сборных России, а также для профессиональных клубов-партнёров.
