На строительстве детсада в балашихинском ЖК «Героев» проводят кровельные работы
Детский сад, рассчитанный на 140 воспитанников, строят в составе ЖК «Героев» на территории балашихинского микрорайона Железнодорожный. О ходе работ рассказали в Минжилполитики Московской области.
Детсад возводят в шестом квартале жилого комплекса. Общая площадь трёхэтажного здания составляет 2 800 квадратных метров.
«В настоящее время на объекте занимаются устройством наружных и внутренних стен, а также кровли», — говорится в сообщении.В здании обустроят помещения для групп со своими игровыми, спальнями, раздевалками, буфетными и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, медпункт и пищеблок. На прилегающей территории предусмотрены прогулочные зоны.
Детский сад застройщик возводит за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.