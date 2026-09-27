В Подольске короткое замыкание вызвало пожар в квартире на 18-м этаже
В Подольске короткое замыкание электропроводки вызвало пожар в квартире. Об этом сообщает МЧС России по региону.
Инцидент произошёл 26 сентября в квартире на улице 50 лет ВЛКСМ. Когда пожарные прибыли на место, они увидели открытое горение и дым, который выходил с 18-го этажа многоквартирного жилого дома.
Во время разведки и тушения пожара звено газодымозащитной службы спасло четыре человека, в том числе одного ребёнка. Ещё 12 взрослых и три человека смогли эвакуироваться самостоятельно. Пожарные действовали слаженно, поэтому возгорание удалось потушить и избежать жертв. Причиной произошедшего стало короткое замыкание.
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