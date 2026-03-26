На строительстве детсада в Котельниках перешли к устройству надземной части
Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, строят в ЖК «Белая Дача парк» на территории городского округа Котельники. В настоящее время готовность объекта составляет 13%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Новый детсад станет третьим дошкольным учреждением, возведённым в жилом комплексе
«Сейчас на площадке ведутся работы по устройству подземной и надземной частей здания», — говорится в сообщении.Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит свыше шести тысяч квадратных метров. Там размесят 12 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, административные помещения и медпункт.
Сдать объект в эксплуатацию должны в третьем квартале 2028 года.