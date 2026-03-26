В Подмосковье запустили акцию о ремнях безопасности «Один щелчок спасает жизнь»
В здании управления Госавтоинспекции Московской области прошла пресс-конференция заместителя начальника регионального управления Госавтоинспекции В.А. Севостьянова, на которой представили данные по дорожно-транспортному травматизму за первые два месяца 2026 года и обозначили ключевые направления работы.
Отдельное внимание уделили профилактическим мерам. С 23 марта в регионе стартовал третий в этом году социальный раунд в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». Кампания продлится до 19 апреля и проходит под названием «Один щелчок спасает жизнь». Инициатива направлена на то, чтобы напомнить водителям и пассажирам о необходимости использования ремней безопасности.
«Наша задача донести до ума и взрослых и детей информацию о том, что автомобильные ремни являются одним из наиболее эффективных элементов пассивной безопасности автомобиля. Эти знания должны способствовать формированию базовой установки — "сел в автомобиль, сразу пристегнись". Причем каждый должен понимать, что ремень безопасности должен использоваться при любых обстоятельствах, вне зависимости от дальности поездки и условий движения», — подчеркнул Севастьянов.По статистике, использование ремней безопасности снижает риск гибели и тяжелых травм при лобовых столкновениях в 2–2,5 раза, при боковых — в 1,5 раза, а при опрокидывании — в 5 раз.
В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за соблюдением правил. Они проверяют не только водителей, но и тех, кто находится на задних сиденьях, особенно детей. Патрулирование ведут как в открытом, так и в скрытом формате, используют видеонаблюдение, проводят рейды у школ и торговых центров.
Тематические мероприятия в течение месяца охватят все муниципалитеты и городские округа Московской области.