На строительстве детсада в Красногорске начали возводить первый этаж
Детский сад, рассчитанный на 120 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Станиславский» на территории округа Красногорск. О ходе работ рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.
Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.
«Сейчас на площадке уже завершены земляные работы, устройство фундаментной плиты и монолитные работы ниже нулевой отметки. Началось возведение надземной части здания», — говорится в сообщении.В детском саду будет пять помещений для групп со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, кружковые, физкультурный и музыкальный залы, медпункт, постирочная и пищеблок. Всё здание обустроят по принципу безбарьерной среды.