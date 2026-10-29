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На строительстве детсада в Красногорске начали возводить первый этаж

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 120 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Станиславский» на территории округа Красногорск. О ходе работ рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.



Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.

«Сейчас на площадке уже завершены земляные работы, устройство фундаментной плиты и монолитные работы ниже нулевой отметки. Началось возведение надземной части здания», — говорится в сообщении.
В детском саду будет пять помещений для групп со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, кружковые, физкультурный и музыкальный залы, медпункт, постирочная и пищеблок. Всё здание обустроят по принципу безбарьерной среды.
Лев Каштанов

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