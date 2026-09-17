На строительстве детсада в Лобне завершают монолитные работы
Детский сад «Золотой петушок», рассчитанный на 200 воспитанников, строят на улице Комиссара Агапова в лобненском микрорайоне Восточный. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В настоящее время на объекте завершают монолитные работы. Их готовность составляет уже 98%. Проводится кладка наружных стен. Начинается устройство кровли, внутренних перегородок и монтаж инженерных коммуникаций. На площадке работают более 20 человек, задействованы шесть единиц техники», — говорится в сообщении.Площадь здания составит около 2 900 квадратных метров. Сдать детсад в эксплуатацию должны в 2028 году.