Подмосковью срочно нужны доноры с двумя редкими группами крови

17 сентября 2026, 11:28

Видео: пресс-служба Минздрава МО

В больницах Московской области возникла высокая потребность в донорской крови первой группы с положительным и отрицательным резус-фактором. В пополнении также нуждаются запасы второй и четвёртой отрицательных групп крови. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Стать донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Каждая ваша донация — это шанс на выздоровление для пациентов ожоговых и хирургических отделений, пострадавших в ДТП, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями. Это спасение жизни, когда счёт идет на минуты», — сказала заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.