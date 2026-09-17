Выплату на учёбу ребёнка в колледже получат более 1000 многодетных семей Подмосковья

17 сентября 2026, 11:17

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше тысячи подмосковных семей, воспитывающих четырёх и более детей, получат пятидесятипроцентную компенсацию оплаты обучения ребёнка в техникуме или колледже в текущем учебном году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что соответствующий закон подмосковные депутаты приняли в рамках исполнения поручения президента России по поддержке многодетных семей.





«Это адресная мера, которая снимает часть финансовой нагрузки с родителей и позволяет ребятам из больших семей получить востребованную профессию. По итогам 2025/2026 учебного года компенсацию предоставят более чем тысяче семей. В 2026/2027 учебном году эту компенсацию также получат больше тысячи семей», — сказал Брынцалов.