Выплату на учёбу ребёнка в колледже получат более 1000 многодетных семей Подмосковья
Свыше тысячи подмосковных семей, воспитывающих четырёх и более детей, получат пятидесятипроцентную компенсацию оплаты обучения ребёнка в техникуме или колледже в текущем учебном году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что соответствующий закон подмосковные депутаты приняли в рамках исполнения поручения президента России по поддержке многодетных семей.
«Это адресная мера, которая снимает часть финансовой нагрузки с родителей и позволяет ребятам из больших семей получить востребованную профессию. По итогам 2025/2026 учебного года компенсацию предоставят более чем тысяче семей. В 2026/2027 учебном году эту компенсацию также получат больше тысячи семей», — сказал Брынцалов.Он уточнил, что согласно закону, компенсация выплачивается на каждого ребёнка, который впервые получает среднее профессиональное образование в очной форме в госучреждении Подмосковья.