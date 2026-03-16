Жители Подмосковья записались к врачу через чат-бота в МАХ более 255 тысяч раз
Чат-бот «Денис» в мессенджере МАХ помог жителям Московской области записаться к врачу свыше 255 тысяч раз с момента запуска этой опции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Денис» может записать пациента как на очный, так и на телемедицинский приём, а также помогает закрыть больничный, получить справку и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.
«Развитие таких цифровых помощников упрощает и делает эффективнее взаимодействие пациента и системы здравоохранения», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно пройти по ссылке и дать согласие на обработку личных данных. Все записи, сделанные «Денисом», отображаются в личном кабинете заявителя на подмосковном портале госуслуг.