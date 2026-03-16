В Подмосковье за неделю из аварийного жилья переехали около 330 человек
327 жителей Московской области переехали на прошлой неделе из 126 аварийных помещений в новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
Общая площадь расселённого жилья составила более 4 900 квадратных метров.
«Расселение провели в округах Солнечногорск и Сергиево-Посадский. Переселенцы получили квартиры в новостройках либо выкупную стоимость жилья», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что в Московской области продолжается строительство домов для расселения аварийного фонда. В частности, на Спортивной улице в Шатуре строят два девятиэтажных дома на 273 квартиры, туда переедут около 620 человек. На территории рядом с новостройками для жителей предусматриваются парковки, места для прогулок и активного отдыха.