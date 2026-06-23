На строительстве детсада в посёлке ВНИИССОК закончили монолитные работы

23 июня 2026, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, строят в посёлке ВНИИССОК Одинцовского округа. В настоящее время на объекте завершили монолитные работы. Общая готовность здания составляет свыше 45%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Строительство ведётся на средства регионального бюджета по программе развития социальной инфраструктуры Подмосковья.



