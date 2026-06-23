На строительстве детсада в посёлке ВНИИССОК закончили монолитные работы
Детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, строят в посёлке ВНИИССОК Одинцовского округа. В настоящее время на объекте завершили монолитные работы. Общая готовность здания составляет свыше 45%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся на средства регионального бюджета по программе развития социальной инфраструктуры Подмосковья.
В детсаду разместят помещения для десяти групп со своими игровыми, спальнями, буфетными и санузлами, музыкальный и физкультурный залы, медпункт и методические кабинеты.«Сейчас строители занимаются устройством наружных и внутренних стен и перекрытий шахты лифта, а также монтажом инженерных сетей. А площадке задействованы 34 человека, используются три единицы техники», — говорится в сообщении.
Строительство планируют завершить в 2028 году.