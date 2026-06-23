В посёлке Большевик под Серпуховом стартует ремонт ДК
Работы по капитальному ремонту Дома культуры начались в посёлке Большевик округа Серпухов. Сейчас проводится подготовительный этап. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание ДК общей площадью более 1 200 квадратных метров построили 63 года назад. Его отремонтируют за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас на объекте устанавливают временные ограждения и строительные леса, а также завозят на площадку материалы», — говорится в сообщении.В программу ремонта входит обновление фасада и кровли, замена инженерных коммуникаций, установка систем пожарной безопасности и видеонаблюдения, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории, а также поставка нового оборудования и мебели.
Закончить работы должны в 2027 году.