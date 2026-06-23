Водитель подмосковного автобуса спас пассажира
Молодого человека, которому стало плохо в салоне автобуса №314, курсирующего между Мытищами и Москвой, спас водитель Габит Бекмуханбетов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
О том, что случилась беда, водителю рассказала одна из пассажирок. Она объяснила, что молодой человек на заднем сидении не может проснуться. В этот момент за автобусом ехала скорая с включённой мигалкой. Вместо того, чтобы пропустить её, водитель прибавил скорость, а затем остановился так, чтобы скорая оказалась вплотную к автобусу.
«Моргнул им, они сразу остановились. Я говорю: «Человеку плохо, зови бригаду». Врач осмотрел и сказал нести на носилках. Пассажиры не остались в стороне — все вместе мы помогли перенести парня. Потом скорая уехала, а мы поехали дальше», — рассказал о происшествии Габит.Благодаря таким действиям медики смогли сразу начать реанимировать пациента.
В компании «Мострансавто», которая обслуживает этот автобусный маршрут, заявили, что не оставят поступок водителя без внимания.