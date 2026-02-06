На строительстве детсада в ЖК «Белый Город» в Мытищах начали возводить этажи
Возведение первых этажей началось на строительстве детского сада на 350 мест на территории жилого комплекса «Белый Город» в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Общая площадь постройки составит 4400 квадратных метров.
«В здании размесят четырнадцать помещений для групп с игровыми, спальнями, санузлами и раздевалками, кружковые, физкультурный и музыкальный залы, столовую и медпункт», — говорится в сообщении.Ввести детский сад в эксплуатацию планируется одновременно с первой очередью жилой застройки, в которую входят шесть домов высотой от 12 до 23 этажей. В настоящее время во всех зданиях завершили монолитные работы, продолжаются отделочные и фасадные работы.