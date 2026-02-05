В МОНИКИ успешно пересадили сердце пациенту с тяжёлым заболеванием

05 февраля 2026, 18:27

Врачи МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского успешно провели операцию по трансплантации сердца пациенту с тяжёлой формой сердечной недостаточности. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Прошлой весной 67-летний житель Подмосковья перенёс обширный инфаркт миокарда. Несмотря на лечение, болезнь продолжала прогрессировать. В итоге у мужчины развилась тяжёлая форма сердечной недостаточности, при которой все методы лечения были неэффективны.





«После комплексного обследования и консилиума врачи приняли решение о пересадке сердца. Хирургическое вмешательство с применением аппарата искусственного кровообращения продолжалось около четырёх часов. Операция прошла без осложнений. Пациент несколько суток находился в реанимации. Признаков отторжения трансплантата у него не выявили, новое сердце работает стабильно», – рассказал Забелин в своём Telegram-канале.