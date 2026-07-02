В Истринском лесничестве убрали более 550 аварийных деревьев
Свыше 550 аварийных деревьев убрали с территории Истринского лесничества с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Деревья, которые нужно убрать, выявляют в ходе осмотров. Ликвидации подлежит сухостой, больные растения, а также те, которые могут упасть на провода, дома или дороги.
«Самостоятельно спиливать деревья в лесах Московской области запрещено. Решение могут принимать только профессионалы. Кроме того, рубка опасна из-за риска неконтролируемого падения ствола», — отметили в ведомстве.Специалисты подчёркивают, что если на участке или в непосредственной близости от него оказалось дерево, которое кажется опасным — имеет сильный наклон, трещины или сухие ветви, об этом нужно как можно скорее сообщить.