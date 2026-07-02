В чеховской усадьбе Мелихово дают спектакли под открытым небом

02 июля 2026, 22:35

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» 4 июля театр «Чеховская студия» покажет спектакль «Психопаты». Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья, представление пройдёт в рамках летних театральных показов на открытом воздухе.





Сценическая композиция объединяет пять чеховских рассказов и является результатом творчества трёх молодых режиссёров – выпускников Российской академии театрального искусства Кирилла Лоскутова, Артёма Баскакова и Рустема Фесака. Они предлагают зрителям вместе с героями разрешить безвыходную ситуацию.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО 11 июля в рамках летнего театрального open-air в музее-заповеднике актёры Мелиховского театра покажут спектакль «Дядя Ваня».

«Персонажи оживут в пространстве усадебных пейзажах, где Антон Павлович жил и работал над пьесой. Мелихово стало прообразом усадьбы Войницких. Иван Петрович и Соня занимаются тем же хозяйством, что и обитатели Мелихова во времена Чехова. А врачебная миссионерская деятельность Антона Павловича в Серпуховской земской управе стала основой для создания образа доктора Астрова», – отметили в министерстве.