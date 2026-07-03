В округе Электросталь произошёл лесной пожар
Лесной пожар произошёл в одном километре от посёлка Елизаветино округа Электросталь в четверг, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
О возгорании в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители.
«В тушении принимали участие пять лесных пожарных, использовались три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.По данным экспертов, причиной пожара стало нарушение правил безопасности. Сейчас ведётся поиск виновных в поджоге. Им грозят крупные штрафы. Для физических лиц сумма взыскания составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей.
В ведомстве также напомнили, что если лесной пожар приносит большие разрушения, поджигателя ждёт уголовное преследование и до десяти лет лишения свободы.