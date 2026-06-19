На строительстве детсада в ЖК «Мечта» в Дмитрове сделали фундамент

19 июня 2026, 09:25

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 400 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Мечта» на территории Дмитровского округа. О ходе работ рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.





В настоящее время на объекте уложили плиту фундамента и построили стены и перекрытия цокольного этажа.





«Фундамент и цокольный этаж — это база всего здания. Работы выполнены, и теперь переходим к следующему этапу: бетонированию колонн и возведению стен первого этажа», — цитируются в сообщении слова руководителя производственно-технического отдела в ЖК «Мечта» Ильи Толкачёва.