Строительство двух котельных в округе Воскресенск завершат этим летом
Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Современные газовые котельные строят в посёлке Федино и селе Барановское округа Воскресенск. Завершить работы на обоих объектах планируют летом текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В посёлке Федино заработает блочно-модульная котельная мощностью 0,6 МВт. Сейчас рабочие занимаются внешней отделкой здания и монтажом инженерных сетей. Общий уровень готовности составляет 70%. Объект должны сдать в эксплуатацию в августе.
«В селе Барановское котельная мощностью 2,6 МВт готова на 90%. Там ведётся наладка оборудования и заканчивается обустройство входной группы. Срок сдачи объекта — конец июля», — говорится в сообщении.Строительство ведётся по концессионному соглашению с ООО «Газпром теплоэнерго Московская область».