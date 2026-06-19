Строительство двух котельных в округе Воскресенск завершат этим летом

19 июня 2026, 09:11

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Современные газовые котельные строят в посёлке Федино и селе Барановское округа Воскресенск. Завершить работы на обоих объектах планируют летом текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В посёлке Федино заработает блочно-модульная котельная мощностью 0,6 МВт. Сейчас рабочие занимаются внешней отделкой здания и монтажом инженерных сетей. Общий уровень готовности составляет 70%. Объект должны сдать в эксплуатацию в августе.





«В селе Барановское котельная мощностью 2,6 МВт готова на 90%. Там ведётся наладка оборудования и заканчивается обустройство входной группы. Срок сдачи объекта — конец июля», — говорится в сообщении.