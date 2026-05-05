В домах Подмосковья в этом году заменят более 400 лифтов

05 мая 2026, 09:13

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО

418 лифтов планируется заменить в многоквартирных домах Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Работы проведут в 34 округах. Новые лифты установят вместо тех, срок эксплуатации которых превысил 25 лет.





«Объём замен лифтов будем с каждым годом наращивать. К 2031 году планируем обновлять около 1 200 единиц оборудования в год», — сказал глава МинЖКХ региона Кирилл Григорьев.