В домах Подмосковья в этом году заменят более 400 лифтов
418 лифтов планируется заменить в многоквартирных домах Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Работы проведут в 34 округах. Новые лифты установят вместо тех, срок эксплуатации которых превысил 25 лет.
«Объём замен лифтов будем с каждым годом наращивать. К 2031 году планируем обновлять около 1 200 единиц оборудования в год», — сказал глава МинЖКХ региона Кирилл Григорьев.Больше всего лифтов — 81 — заменят в текущем году в округе Балашиха. На втором месте по этому показателю округ Люберцы, где установят 45 новых подъёмников. А замыкает топ-3 округ Красногорск с 37 новыми лифтами.
Всего в Московской области с 2014 года заменили уже свыше 13 тысяч лифтов. Работы проводят специалисты регионального Фонда капитального ремонта.
Ранее сообщалось, что всю информацию, касающуюся капремонта многоквартирного дома, жильцы могут посмотреть в мобильном приложении «Госуслуги. Дом». Достаточно выбрать объект недвижимости, перейти в раздел «Как изменится ваш дом» и нажать на пункт «Работы по капитальному ремонту».