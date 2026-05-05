Жителей Красногорска призвали сообщать о брошенных машинах

05 мая 2026, 09:40

Активная работа по выявлению и эвакуации бесхозных машин ведётся в городском округе Красногорск в рамках месячника благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Сотрудники администрации осматривают общественные места и парковки, чтобы очистить их от брошенных авто. Жителей приглашают присоединиться к этой работе и сообщать окружным властям о таких машинах.





«Брошенной можно считать машину, которая долго стоит без движения, у неё разбиты стёкла, спущены или отсутствуют колёса, нет фар, капота, мотора, сильно повреждён кузов, есть следы растительности и осадков, отсутствуют номера», — говорится в сообщении.