В коломенском ЖК «Подлипки-Город» ввели в эксплуатацию дом на 54 квартиры

Трёхэтажный двухсекционный дом на 54 квартиры, построенный в составе жилого комплекса «Подлипки-Город» на территории Коломны, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь новостройки составляет свыше двух тысяч квадратных метров.
«В здании размещаются квартиры различных планировок. В подъезде есть колясочная и место для хранения уборочного инвентаря. Во дворе установлены детские и спортивные площадки, а также оборудованы зоны для тихого отдыха», — говорится в сообщении.Всего в ЖК «Подлипки-Город» планируется построить более 45 малоэтажных жилых домов и многофункциональный центр.
В министерстве напомнили, что объекты социальной инфраструктуры подмосковные застройщики возводят за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.