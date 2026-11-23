23 ноября 2026, 21:34

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Представителей ягодных хозяйств Московской области приглашают к участию в X Международной конференции Ягодного союза. Она пройдёт 8 и 9 декабря в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.





Юбилейное мероприятие объединит свыше 500 профессионалов ягодного рынка из России и стран СНГ – производителей, экспертов, представителей торговых сетей и компаний аграрного сектора.

«По данным ведомства, сегодня в регионе более 20 хозяйств занимаются выращиванием ягод. Основная культура – земляника садовая, более известная как клубника. Помимо этого, в Подмосковье выращивают малину, голубику, вишню, смородину и крыжовник. На конференции региональные производители познакомятся с новыми технологиями, обменяются опытом с коллегами, обсудят перспективы развития отрасли», – рассказали в ведомстве.