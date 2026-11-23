Подмосковные аграрии обсудят новые технологии выращивания ягод
Представителей ягодных хозяйств Московской области приглашают к участию в X Международной конференции Ягодного союза. Она пройдёт 8 и 9 декабря в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Юбилейное мероприятие объединит свыше 500 профессионалов ягодного рынка из России и стран СНГ – производителей, экспертов, представителей торговых сетей и компаний аграрного сектора.
«По данным ведомства, сегодня в регионе более 20 хозяйств занимаются выращиванием ягод. Основная культура – земляника садовая, более известная как клубника. Помимо этого, в Подмосковье выращивают малину, голубику, вишню, смородину и крыжовник. На конференции региональные производители познакомятся с новыми технологиями, обменяются опытом с коллегами, обсудят перспективы развития отрасли», – рассказали в ведомстве.В течение двух дней запланировано восемь тематических сессий по ключевым вопросам ягодного бизнеса. Участники обсудят экономику выращивания земляники и малины, технологии производства голубики и смородины, развитие нишевых культур, переработку и кооперацию, привлечение инвестиций и меры господдержки. Отдельное внимание уделят практике и опыту международных экспертов.
Конференция пройдёт в отеле «Холидей Инн Сокольники» по адресу: Москва, Русаковская улица, 24. Для участия необходима предварительно зарегистрироваться на сайте Ягодного союза.