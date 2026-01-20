На строительстве детской поликлинике в Чехове завершили фасадные работы
Обустройство фасада завершили на строящейся детской поликлинике на улице Мира в Чехове. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Объект возводят в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Поликлиника сможет обслуживать до 500 пациентов за одну смену. Общая площадь здания составляет 8,6 тыс. квадратных метров. Там разместят отделения педиатрии, неотложной помощи и стоматологии, а также кабинеты узких специалистов, диагностические, прививочные и комнаты здорового ребёнка», — говорится в сообщении.На прилегающей территории разобьют газоны, высадят деревья и организуют парковку.
Медучреждение планируют открыть в первом полугодии текущего года.