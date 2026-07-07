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На строительстве детской поликлиники в Дубне началось устройство котлована

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детскую поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену, строят на улице Энтузиастов в Дубне. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.



В настоящее время на объекте ведётся устройство временных дорог и котлована.

«Строители разрабатывают котлован и готовят основание под фундаментную плиту», — уточняется в сообщении.
Здание будет трёхэтажным. Его общая площадь составит около пяти с половиной тысяч квадратных метров. Там разместят три блока: поликлиническое отделение, отделение неотложной помощи и инфекционных заболеваний. Для каждого из блоков предусмотрен отдельный вход.

На прилегающей территории сделают парковку, тротуары и установят детскую площадку.

Завершить строительство планируют до конца 2027 года.
Лев Каштанов

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