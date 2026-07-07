На строительстве детской поликлиники в Дубне началось устройство котлована

07 июля 2026, 15:06

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детскую поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену, строят на улице Энтузиастов в Дубне. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время на объекте ведётся устройство временных дорог и котлована.





«Строители разрабатывают котлован и готовят основание под фундаментную плиту», — уточняется в сообщении.