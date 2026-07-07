В Ленинском округе заработала новая стоматологическая поликлиника
Отделение Видновской стоматологической поликлиники открылось на территории жилого комплекса «Пригород Лесное» в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Помощь в новом медучреждении будут оказывать и взрослым, и детям.
«В отделении уже сформирован штат ведущих приём врачей и установлено современное лечебное и диагностическое оборудование, включая рентген», — отметил зампред подмосковного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Отделение рассчитано на приём 180 пациентов за смену. Там оборудованы пять кабинетов — два для детей и три для взрослых. Помощь можно получить по хирургическому, терапевтическому, ортодонтическому и другим профилям.