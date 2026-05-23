Почти 50 кубов мусора и бурелома собрали на берегах Мерянки в Долгопрудном
Сегодня, 23 мая, в Долгопрудном состоялся субботник по очистке берегов реки Мерянки. Участники собрали восемь шестикубовых контейнеров мусора и бурелома, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Перед началом работ заместитель главы городского округа Виктор Коновалов отметил, что русло реки сильно заросло, а вокруг скопилось много мусора. Он призвал участников субботника навести порядок, чтобы люди смогли увидеть красоту этого места.
К мероприятию присоединились ученики и учителя из трех школ, экоактивисты, неравнодушные жители и сотрудники МБУ «Благоустройство». Работы велись по обоим берегам реки. Среди собранного — пластиковые бутылки, пакеты, одноразовая посуда, канистры, старые автомобильные покрышки, другой утиль и бурелом.
«Большинство людей думают, что это их не касается, они платят налоги и больше ничем не обязаны. Но это опасное и глупое суждение. Если мы хотим жить в чистоте, надо начать с себя», — подчеркнул участник акции и экодвижения Новых Водников Андрей Епифанов.В администрации Долгопрудного поблагодарили всех собравшихся, а также напомнили горожанам о важности беречь «зеленые уголки» города и соблюдать чистоту.