Учёные университета «Дубна» создали тест для выявления вредного пластика

22 мая 2026, 16:24

оригинал Фото: пресс-служба Государственного университета «Дубна»

Научный коллектив кафедры химии, новых технологий и материалов Государственного университета «Дубна» получил патент на уникальную разработку. Это тест-система для определения диэтилфталата, сообщили в пресс-службе вуза.





Диэтилфталат – пластификатор, который встречается везде, от детских игрушек до флаконов с парфюмерией. Соединение легко мигрирует из изделий в окружающую среду и организм человека, отрицательно влияя на эндокринную систему. Ранее обнаружить его малые дозы можно было только в специализированных лабораториях.

«Задачей было создать инструмент, который позволит человеку без химического образования за несколько минут понять, безопасен товар или нет. Нам удалось добиться невероятной чувствительности. Квантовые точки светятся гораздо ярче обычных красителей. Поэтому тест распознаёт даже те концентрации токсина, которые раньше требовали сложнейших лабораторных исследований. Это делает контроль безопасности быстрым, доступным и точным», – пояснила соавтор изобретения, доцент кафедры химии, новых технологий и материалов Сагила Новикова.